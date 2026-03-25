رئيس وزراء إسبانيا: نتنياهو يريد تدمير لبنان مثلما فعل بغزة

25 مارس 2026 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
رئيس الوزراء ‌الإسباني بيدرو سانشيز

قال رئيس الوزراء ‌الإسباني بيدرو سانشيز لنواب البرلمان الأربعاء إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في أن يلحق بلبنان “نفس المستوى من الضرر والدمار” الذي ألحقته القوات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف سانشيز، الذي مثل أمام مجلس النواب لشرح موقف حكومته ضد الحرب ‌الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ‌أن الزعيم الأعلى الجديد لإيران أكثر تشددا من ‌سلفه.

وحذر من أن الحرب في الشرق الأوسط تنطوي على "سيناريو أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003. وقال رئيس الوزراء الإسباني "هذا ليس السيناريو نفسه الذي شهدناه في الحرب غير القانونية في العراق، نحن نواجه شيئا أسوأ بكثير، مع تأثير يمكن أن يكون أوسع وأعمق بكثير".

المصدر / وكالات
