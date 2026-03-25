منخفض جوي عميق يضرب البلاد.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، يجلب انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة وأمطاراً متفاوتة الغزارة خلال الأيام المقبلة، فيما يحذر الراصد الجوي من تشكل السيول في بعض المناطق.

تشهد البلاد الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، ويسود نهاراً طقس غائم جزئياً وبارد نسبياً إلى بارد، مع انتشار واسع للسحب الركامية التي تتيح فرصة لهطول زخات أمطار متفرقة على مناطق عدة من شمال البلاد على فترات.

ومع ساعات الليل يشتد البرد ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة.

تشتد تأثيرات المنخفض الجوي الخميس، ويطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ليسود طقس شتوي بارد وماطر طوال ساعات النهار، مع رياح نشطة قد تتحول إلى قوية أحياناً. وتشير التوقعات إلى أن الهطولات ستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في بعض الفترات.

ليلاً يستمر الجو بارداً مع استمرار فرص تساقط الأمطار.

ويطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إلا أن الطقس يبقى بارداً وغائماً جزئياً، وتستمر الأمطار على فترات خلال ساعات الصباح في المناطق الشمالية والوسطى، قبل أن يتجه الجو إلى الاستقرار تدريجياً مع ساعات الليل.

وتدعو الجهات المختصة إلى توخي الحيطة خلال تأثير المنخفض، خاصة في المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه. والله أعلم.

