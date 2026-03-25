الصحة بغزة: شهيدان و 11 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

25 مارس 2026 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
صلاة الجنازة على شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدين و 11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 689 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,860، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,265 شهيدًا، و 171,959 إصابةً منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
