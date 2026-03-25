فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"إعلام الأسرى": مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون الإعدام تصعيدٌ خطير وانتهاكٌ صارخ

رئيس وزراء إسبانيا: نتنياهو يريد تدمير لبنان مثلما فعل بغزة

احتجاجات في مدريد ضد مشاركة فريق إسرائيلي

منخفض جوي عميق يضرب البلاد.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة

محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

الصحة بغزة: شهيدان و 11 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهداف مروحية ورادار في قاعدة "فكتوريا"

الجمهوريون يعرقلون مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

جولات مكثفة على المحال والمخازن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

جرثومة المعدة.. عدوى صامتة تهدد الملايين وعلاجها معقّد

نفذت 1197 زيارة على محلات تجارية ونقاط بيع ومخازن

"الاقتصاد": جولات مكثفة على المحال والمخازن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

25 مارس 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
1197 زيارة و78 جولة تفتيشية لوزارة الاقتصاد لضبط الأسواق في غزة

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، إن طواقمها نفذت 1197 زيارة و 78 جولة تفتيشية على محلات تجارية في أسواق ومحال ونقاط البيع المتفرقة ومخازن ومستودعات.

وأوضحت الوزارة، أنها تمكنت من زيارة ٣٩ مستودع و ١١٤ محال بيع مجمدات و ٨٩ محال بيع خضار وفواكه طازجة و ١٧٣ بسطة وعربات باعة متجولين و ١٧٩ محال بيع مواد تموينية.

وأكدت أن طواقمها سجلت ٣٩ محضر ضبط لباعة وتجار لم يلتزموا بتعليمات الوزارة وكذلك ٢٠ محضر تحفظ لسلع مختلفة للتأكد من صحتها وسلامتها.

وأشارت إلى أن الجولات التفتيشية لطواقم الوزارة مستمرة في اطار ضبط الأسعار ومتابعة توفر السلع وعدم احتكارها.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع المحتكرين للسلع والبضائع أو رفع الـسعار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بضائع #أسعار #الاقتصاد #احتكار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة