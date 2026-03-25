"الاقتصاد": جولات مكثفة على المحال والمخازن لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، إن طواقمها نفذت 1197 زيارة و 78 جولة تفتيشية على محلات تجارية في أسواق ومحال ونقاط البيع المتفرقة ومخازن ومستودعات.

وأوضحت الوزارة، أنها تمكنت من زيارة ٣٩ مستودع و ١١٤ محال بيع مجمدات و ٨٩ محال بيع خضار وفواكه طازجة و ١٧٣ بسطة وعربات باعة متجولين و ١٧٩ محال بيع مواد تموينية.

وأكدت أن طواقمها سجلت ٣٩ محضر ضبط لباعة وتجار لم يلتزموا بتعليمات الوزارة وكذلك ٢٠ محضر تحفظ لسلع مختلفة للتأكد من صحتها وسلامتها.

وأشارت إلى أن الجولات التفتيشية لطواقم الوزارة مستمرة في اطار ضبط الأسعار ومتابعة توفر السلع وعدم احتكارها.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع المحتكرين للسلع والبضائع أو رفع الـسعار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

