جرثومة المعدة.. عدوى صامتة تهدد الملايين وعلاجها معقّد

تُعد جرثومة المعدة "Helicobacter pylori" واحدة من أكثر أنواع العدوى شيوعاً في العالم، إذ تشير تقديرات طبية إلى أن نحو نصف سكان الأرض قد يحملونها دون علم، في ظل قدرتها على التكيف مع بيئة المعدة شديدة الحموضة والاختباء داخل طبقتها المخاطية.

جرثومة قادرة على تحدي الحموضة

اكتُشفت الجرثومة في عام 1982 على يد الطبيبين الأستراليَّين باري مارشال وروبن وارن، في كشف أحدث ثورة في فهم أمراض المعدة والقرحة. تمتلك البكتيريا شكلاً حلزونياً يساعدها على التغلغل داخل الطبقة الواقية لجدار المعدة، والبقاء لفترات طويلة دون أعراض واضحة.

أعراض تظهر عند تفاقم العدوى

غالبية المصابين لا يشعرون بأي أعراض، لكن عند ظهورها قد تشمل:

ألم أو حرقة في المعدة

انتفاخ وغازات

غثيان أو قيء

فقدان الشهية أو الوزن

نزيف في الحالات المتقدمة

تشخيص يعتمد على أدوات دقيقة

يلجأ الأطباء لعدة اختبارات للوصول إلى تشخيص دقيق، من أبرزها:

اختبار التنفس (Urea Breath Test)

فحص البراز للمستضدات البكتيرية

فحوصات الدم

التنظير الهضمي وأخذ خزعة عند الحاجة

وتعد اختبارات التنفس والبراز الأكثر دقة في تحديد العدوى الحالية.

التغذية ودورها في تهدئة الأعراض

التغذية لا تعالج البكتيريا، لكنها تساعد في تخفيف الأعراض:

مفيد: الخضراوات الصليبية (البروكلي)، الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والألياف.

مضر: الأطعمة المالحة، اللحوم المدخنة، السكريات، والدهون الزائدة.

وتشير دراسات إلى أن الإفراط في الطعام يضعف الحاجز المخاطي للمعدة، ما يهيئ البيئة لنمو الجرثومة.

علاج فعال لكن ليس سهلاً

يعتمد العلاج على ما يُعرف بـ"العلاج الثلاثي" أو "العلاج الرباعي"، ويتضمن:

مزيجاً من المضادات الحيوية

أدوية لتقليل حموضة المعدة (مثبطات مضخة البروتون)

يستمر العلاج 10–14 يوماً ويحقق نسب شفاء تتراوح بين 80% و90%. لكن قد يفشل العلاج بسبب مقاومة المضادات أو عدم الالتزام، ما يستدعي وصف تركيبة جديدة.

فوائد القضاء على الجرثومة:

اختفاء التهاب المعدة وتحسن الهضم

منع تكرار القرحة

تحسين امتصاص الحديد وفيتامين B12

خفض خطر الإصابة بسرطان المعدة (1% من المصابين قد يتعرضون له)

احتمالات العودة والوقاية

إعادة العدوى ممكنة لكنها ليست شائعة. وتنتقل الجرثومة عبر اللعاب أو الطعام والماء الملوثين أو مشاركة الأدوات، لذلك تبقى الوقاية ضرورية عبر:

غسل اليدين باستمرار

تجنب مشاركة الأواني

الحفاظ على نظافة الطعام والمياه

اختبار ما بعد العلاج

للتأكد من نجاح العلاج، يجب إعادة اختبار التنفس بعد 4 أسابيع من انتهاء المضادات الحيوية، وبعد وقف أدوية الحموضة لمدة أسبوعين.

المصدر / الجزيرة نت