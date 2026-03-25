الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتخفّف المخاوف من التضخم

سجّل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 1% الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، في وقت تشير فيه تقارير إلى تحرك دبلوماسي أمريكي لوقف الحرب مع إيران، ما خفّف الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 4545.46 دولاراً للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.29% إلى 4547 دولاراً.

أسهم تراجع الدولار في زيادة جاذبية المعدن الأصفر، إذ أصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ساهم هبوط أسعار النفط دون حاجز 100 دولار للبرميل في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم، بعد تقارير تحدثت عن إرسال واشنطن مقترحاً من 15 نقطة لطهران لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تحقق تقدماً في الجهود الرامية لوقف الحرب، مشيراً إلى أن إيران قدمت "تنازلاً مهماً" يتعلق بملف الطاقة غير النووية ومضيق هرمز، دون كشف المزيد من التفاصيل. في المقابل، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة.

ويقول محللون إن الأسواق باتت "مرهقة" من كثرة الأخبار العاجلة والتوقعات المتضاربة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما يعزز حالة الترقب لدى المستثمرين إلى حين اتضاح المسار السياسي والاقتصادي للأحداث.

