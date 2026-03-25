غضب في مصر بعد رسو سفينة تنقل مواد تُستخدم في تصنيع الذخائر لـ"إسرائيل"

أدانت حركة مقاطعة "إسرائيل" وحزبان معارضان في مصر، رسوّ السفينة “إم إس سي دانيت” في ميناء أبو قير في محافظة الإسكندرية شمال مصر، وهي محمّلة بـ15 حاوية من الفولاذ ذي الاستخدامات العسكرية، في طريقها إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب بيان لحركة مقاطعة "إسرائيل" "بي دي إس"، فإن السفينة واجهت صعوبات في الرسوّ في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا بسبب احتجاجات.

وقالت الحركة في بيان، إن السفينة تضع ميناء أبو قير ضمن مسارها بعدما وجدت صعوبة في الرسوّ لدى الدول الأربعة، مطالبة الشعب المصري والنقابات بالضغط على الجهات المسؤولة لمنعها من استخدام الموانئ المصرية والمساهمة في "إيصال تلك المواد العسكرية إلى العدوّ الإسرائيلي".

وانطلقت السفينة من ميناء فيزينغام الدولي في الهند يوم 17 فبراير/ شباط الماضي، ووصلت الميناء المصري أمس، بعد توقف لثلاثة أيام في ميناء سينيش البرتغالي، وفقًا لموقع مارين ترافيك، وماجيك بورت.

وقالت الحركة، في بيانها، إن السفينة جزء من شبكة شحنات تديرها شركة البحر المتوسط للشحن، تنقل مواد أولية تُستخدم في تصنيع الذخائر، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة تُظهر نقل نحو 8 حاويات، من الهند عبر البحر المتوسط.

وحسب البيان، فإن بيانات وأنماط سابقة تشير إلى أن سفنًا تابعة للشركة تنقل 23 حاوية تحمل نحو 600 طن من الفولاذ العسكري من الهند إلى "إسرائيل" عبر البحر المتوسط، وهي الشحنات الكافية لإنتاج قرابة 13 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مليمتر.

وذكر البيان أن هذه القذائف يمكن تجهيزها بأنواع مختلفة من الرؤوس الحربية، بينها المتفجرات التقليدية والذخائر العنقودية والفوسفور الأبيض، وتُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومناطق أخرى، وأشارت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة شمل عشرات الآلاف من القذائف من هذا العيار.

المصدر / وكالات