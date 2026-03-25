القدس: استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اعتقاله فجرًا

استشهد صباح يوم الأربعاء مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس، ارتقاء الشهيد قاسم أمجد أبو الأعمل شقيرات (21 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال بعد اعتقاله فجرًا في بلدة جبل المكبر.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان من البلدة، عُرف منهم الشابين محمد الصباح وعمر أبو الأعمل شقيرات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة إجمالا، عن استشهاد ألف و133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال قرابة 22 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين