"حماس" تدعو المجتمع الدّولي للتَّحرُّك الفوري لوقف جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمثل خطوة إرهابية خطيرة تمهد لتنفيذ جرائم القتل والتصفية بحق أسرانا البواسل داخل السجون.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أنَّ هذه المصادقة تكشف حجم الانحدار الوحشي غير المسبوق في منظومة الاحتلال، التي تخالف بشكل صريح جميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.

وحذرت من خطورة هذا القانون، والذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، بعد أن مارس الاحتلال كل أساليب القتل البطيء بحق الأسرى من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.

وحمَّلت الاحتلال المجرم المسؤولية عن تداعيات هذا القانون الإجرامي الذي يشرعن القتل، ونؤكد أن المساس بحياة أسرانا داخل السجون خط أحمر، سيفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل.

ودعت "حماس" أبناء شعبنا وأمتنا إلى تكثيف جهود الدعم والنصرة لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في كل الساحات.

وكما دعت المجتمع الدولي ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وجميع أحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة قبل إقرارها بشكل نهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين