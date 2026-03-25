إيران: غارات على مبانٍ سكنية ومدرسة بطهران والحرس الثوري يدكُّ الأراضي المحتلة

في اليوم الـ26 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ، استهدفت الغارات عدة مناطق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على الأراضي المحتلة.

العدوان على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن منطقة سكنية في العاصمة طهران تعرضت لغارة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وسمع دويّ انفجارات في شرق العاصمة الإيرانية طهران، فيما أسفر القصف عن تضرر مبانٍ سكنية ومدرسة.

عمليات الحرس الثوري

انطلقت الموجة الـ 80 من عملية "وعد صادق 4"، بتدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية الواقعة في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت وطأة الهجوم الثقيل والمستمر بصواريخ قوة الجوفضائية لحرس الثورة في إيران.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس، أن الموجة انطلقت "دعماً وإسناداً للهجمات المشرفة للمقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، ولشعب جنوب لبنان المظلوم"، وتقديراً للشهيد السائق محمد دالوند وجميع سائقي الشاحنات والسائقين، وتحت الشعار المبارك "يا شديد القوى".

وتم استهداف القيادة العسكرية لـ "جيش" الاحتلال، الواقعة شمال مدينة "صفد"، والتي تتولى مهمة قيادة وتوظيف القوات للهجوم والدفاع على الحدود الشمالية لفلسطين.

واعتبر الحرس أن هذه العملية هي بداية سلسلة العمليات المعلنة مسبقاً من قبله ضد الكيان الصهيوني، حيث "سيتم استهداف تجمعات القوات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة وحزام غزة دون أي تحفظ، تحت نيران الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الثقيلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتم استهداف أهداف في قلب الأراضي المحتلة: "تل أبيب"، "كريات شمونا"، "بني براك"، وقواعد الجيش الأميركي في "علي السالم" و"عريفجان" في الكويت، و"الأزرق" في الأردن، و"شيخ عيسى" في البحرين.

وأشار حرس الثورة إلى أن استهداف القواعد تم باستخدام منظومات الصواريخ ذات الوقود السائل والصلب، والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الانتحارية.

واختتم الحرس بالقول إن "هذه الموجة مستمرة".

المصدر / فلسطين أون لاين