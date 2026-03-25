طقس فلسطين: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

25 مارس 2026 . الساعة 07:39 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها النازحون في كل منخفض جوي يضرب القطاع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا .

الجمعة: يستمر الجو وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث  يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبة شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية خلال فترة تأثر البلد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر .

المصدر / فلسطين أون لاين
