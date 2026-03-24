التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة في باكستان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر منح دراسية في جامعة الإدارة والتكنولوجيا في لاهور بباكستان للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بمجال البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل: اضغط هنا.

شروط عامة:

التغطية المالية تشمل 90% من الاقساط الدراسية فقط وباقي التكاليف على الطالب.

يخضع المتقدمون للمنح للمنافسة مع جميع المتقدمين من دول منظمة التعاون الاسلامي OIC.

سيخضع الطلبة لامتحانات قبول ومقابلات شخصية مع الجامعة.

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالجامعة عبر الرابط أعلاه ومن ثم تسليم نسخة من طلب الجامعة مرفقا بالوثائق الخاصة بالمنحة مصدقة حسب الاصول حسب الموعد المحدد، في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس. علما بأن اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 30/4/2026 ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ.

بخصوص طلبة غزة:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالجامعة عبر الرابط أعلاه ومن ثم ارسال نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة عبر البريد الالكتروني الخاص بالمنح المذكور أدناه، مع ذكر اسم الطالب والدولة والتخصص المطلوب وبيانات الاتصال (الايميل/ رقم الواتس) علما بأن اخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 30/4/2026 الى حين عودة الدوام حيث يتم تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة في غزة في حينه.

علما بأن البريد الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية هو: [email protected]