منتدى الإعلاميين يستنكر نشر صحيفة "إيلاف" مقال لناطقة الاحتلال

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، من نشر صحيفة "إيلاف" السعودية مقال للناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، وما رافق ذلك من احتفاء غير مبرر من رئيس تحريرها الصحفي عثمان العمير بهذا المحتوى الذي يروج لرواية الاحتلال ويدعو علانية للتطبيع.

وقال المنتدى في بيان صحافي، إن هذا السلوك يأتي "في وقت يواصل فيه هذا الجيش ارتكاب أبشع المجازر ضد شعبنا وزملاءنا الصحفيين في قطاع غزة والضفة المحتلة"، مؤكدًا أن فتح منصة إعلامية عربية لمجرمي الحرب يعد تجاوز خطير للخطوط الحمراء، وتخلٍّ صريح عن المسؤولية القومية والمهنية تجاه قضية الأمة المركزية.



وأضاف المنتدى أن الاحتفاء بمقال يمثل مؤسسة القتل التي استهدفت وما زالت تستهدف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والتنكيل، يعد إهانة لدماء الشهداء من الأسرة الإعلامية وتبييضاً لوجه الاحتلال القبيح أمام القارئ العربي.

وأردف "نرى في دعوات التطبيع التي تضمنها المقال محاولة يائسة لكي وعي الشعوب العربية، وتمرير أجندات تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، وهو ما يتنافى مع ميثاق الشرف الصحفي العربي الذي يجرّم التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله".

ودعا البيان صحيفة "إيلاف" وإدارتها إلى الاعتذار الفوري للجمهور العربي وللشعب الفلسطيني، وسحب هذا المحتوى التطبيعي.

كما طالب اتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات النقابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة باتخاذ موقف حازم تجاه هذا السلوك الذي يغرد خارج سرب الموقف العربي الأصيل.