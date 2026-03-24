الدفاع المدني يصدر تنبيهًا للنازحين مع اقتراب المنخفض الجوي

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت جهاز الدفاع المدني بغزّة، يوم الثلاثاء، المواطنين لاتخاذ اجراءات السلامة، للوقاية من الرياح الشديدة والأمطار المتوقع حلولها غدا الأربعاء وبعد الغد.

وقالت الدفاع المدني، في بيان صحافي، "نحذر المواطنين لاسيما النازحين في الخيام والمباني المتصدعة التي تعرضت سابقا للاستهداف الإسرائيلي من آثار المنخفض الجوي، وشددت على ضرورة اخلائها إذا صنفت بأنها غير صالحة للسكن".

وأكد على ضرورة تثبيت أوتاد الخيام والشوادر وتأمين جوابنها بسواتر رملية، وإنشاء قنوات وممرات مائية في محيط الخيام وتصريف المياه في أماكن بعيدة عنها، للحد من مخاطر الغرق والانهيار.

طالع المزيد: يُواجِهون المُنخفضات بِخِيامٍ هشَّةٍ... نازِحو الميناء: نُريد بيوتًا مُتنقلة (صور)



كما طالب الدفاع المدني، النازحين الذين يقيمون خيامهم في محيط المباني المتضررة الانتباه واليقظة ومحاولة اخلائها عند الضرورة، خشية من سقوط جدران وكتل اسمنية عليها.

وأصدرت الأرصاد الجوية الفلسطينية تحذيرات للمواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتوقع تعمق تأثيره غدا الأربعاء، محذرة من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية والتزحلق على الطرقات بالإضافة إلى شدة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.

وبحسب الأرصاد يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائجا.

ويوم الخميس يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وأوضحت الأرصاد أن تأثير المنخفض الجوي يستمر يوم الجمعة، حيث يستمر الجو وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.