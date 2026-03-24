القبائل والعشائر في غزة تُعلن تسوية أوضاع مجموعة من عناصر المليشيات

أعلنت القبائل والعشائر ولجان الإصلاح في قطاع غزة، الثلاثاء، عن تسوية أوضاع مجموعة من العناصر الذين سبق لهم الانخراط في ميليشيات خارجة عن النسيج الوطني، مؤكدة عودتهم إلى أحضان شعبهم بعد إنهاء ملفاتهم الرسمية.

وفي بيان رسمي، شددت اللجان على أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، وحرصها على دماء أبناء الشعب الفلسطيني، داعية بقية العناصر المتبقية إلى المبادرة بالعودة والتمتع بفرص التوبة المتاحة قبل فوات الأوان.

وجدد البيان رفضه التام لفئة “مأجورة ومنبوذة” تعمل ضمن الميليشيات التي يشكلها العدو الصهيوني، مؤكداً أن مصير هؤلاء الزوال، وأن الشعب الفلسطيني أصيل ويعرف كيف يصفّي حسابه مع من خانوه أو تعاون مع الاحتلال.

وأشاد البيان بالموقف الوطني لعشائر وقبائل غزة التي سارت على رفع الغطاء العشائري عن أبنائها الذين انخرطوا في هذه العصابات، مشدداً على ضرورة استمرارها في تحمل مسؤولياتها والتصدي لهذه الحالات التي تهدف إلى تشويه النضال الفلسطيني وسمعة العائلات.

كما أعربت اللجان عن دعمها الكامل للجهات الأمنية في جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة استمرار التعاون معها للحفاظ على السلم الأهلي والجبهة الداخلية، ومعاهدة الله وأبناء الشعب على الوفاء للوطن وحمايته من كل سوء.

