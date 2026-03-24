الحرس الثوري يهدد بقصف قوات الاحتلال على حدود لبنان وغزة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، في بيان ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز "جميع الخطوط الحمراء" في لبنان وفلسطين، محذرًا من أنه في حال استمرار "الجرائم ضد المدنيين"، ستستهدف أماكن تجمع قوات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة وغلاف غزة بهجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار البيان إلى أن الموجة الثامنة والسبعين من العملية استهدفت مواقع في "إيلات"، "ديمونا"، شمال "تل أبيب"، إضافة إلى بعض قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكداً أن الأهداف أصيبت "بدقة" باستخدام منظومات الصواريخ متعددة الرؤوس "عماد" و"قدر"، إلى جانب طائرات مسيرة انتحارية.

وأضاف الحرس الثوري أن القسم الأكبر من وحداته القتالية وقوات التعبئة (الباسيج) لم يدخل بعد ساحة المعركة، وأن دخولها عند الضرورة سيزيد من حدة الصراع ويصعّب الميدان على العدو.

