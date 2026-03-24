غارات إسرائيلية على مخيمات فلسطينية جنوب لبنان تخلف 3 شهداء

استشهد ثلاثة فلسطينيين، منذ فجر اليوم الثلاثاء 24 آذار/مارس 2026، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيمين للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، في تصعيد جديد طال مناطق مدنية مكتظة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرة إسرائيلية قصفت دراجة نارية في مخيم برج الشمالي، ما أدى إلى استشهاد الشاب ربيع طلال حليحل، أثناء توجهه إلى عمله، حيث كان يعمل في مجال الأمن داخل المخيم.

وفي تطور متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على محيط مخيم الرشيدية، مستهدفًا محطة الأمانة، بالتزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر والهلع بين السكان.

كما طالت التهديدات الإسرائيلية مناطق أخرى تضم تجمعات للاجئين الفلسطينيين، بينها مخيم برج الشمالي وتجمع المعشوق، وسط تحذيرات من استهداف مواقع إضافية في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة جوية مخيم المية ومية شرقي مدينة صيدا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم القيادي في حركة حماس محمد كعوش وزوجته، وفق ما أفاد به مراسل ميداني.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل تشهده المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع تزايد وتيرة الضربات الجوية والتهديدات الإسرائيلية التي تطال مناطق متفرقة في الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين