الصحة بغزة: 687 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

24 مارس 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
أب يحمل جثمانه طفله الذي ارتقى برصاص الاحتلال في غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنَّ 4 إصابات وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,849، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,263 شهيدًا، و 171,948 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا  يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

