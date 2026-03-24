مقتل 66 شخصًا بتحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

24 مارس 2026 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...
لقى 66 شخصاً على الأقل حتفهم من جراء تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز هيركوليز سي-130 في أثناء إقلاعها (أرشيفية)

لقى 66 شخصاً على الأقل حتفهم من جراء تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز هيركوليز سي-130 في أثناء إقلاعها، أمس الإثنين، في حادث مأساوي بإقليم بوتومايو، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الكولومبية، هوجو أليخاندرو لوبيز.

وكان على متن الطائرة 128 شخصاً، بينهم 11 من أفراد القوات الجوية، و115 من منتسبي الجيش، إضافة إلى شرطيين. ونقل رجال الإنقاذ عشرات الناجين إلى مستشفيات قريبة، فيما يواصلون البحث عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

ويعد الحادث واحداً من أكثر الكوارث الجوية دموية في تاريخ القوات المسلحة الكولومبية، وسط تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب التحطم.

المصدر / رويترز
