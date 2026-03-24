مقتل قائد بالحشد الشعبي و14 من عناصره في غارات جوية بالعراق

24 مارس 2026 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
عناصر من قوات الحشد الشعبي (أرشيفة)

قُتل 15 مقاتلاً على الأقل من قوات الحشد الشعبي، بينهم قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي، في غارات جوية استهدفت موقعاً للحشد بمحافظة الأنبار غربي العراق، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية الثلاثاء.

وقالت المصادر إن نحو 30 مقاتلاً أصيبوا في الهجوم، بعضهم بحالة حرجة، مرجّحة ارتفاع حصيلة الضحايا. وأوضحت أن الغارة استهدفت مقر قيادة الحشد أثناء اجتماع أمني حضره عدد من كبار القادة.

وأكدت قوات الحشد الشعبي في بيان مقتل البعيجي ومرافقيه، متهمة الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، ومعتبرة أن ما حدث يمثل "انتهاكاً فاضحاً لسيادة العراق" وتصعيداً خطيراً يستوجب موقفاً واضحاً من القوى السياسية.

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل شبه عسكرية، جرى دمجها ضمن المنظومة الأمنية العراقية. وتأتي الهجمات في ظل توتر إقليمي واسع، وتبادل الضربات بين طهران و"تل أبيب" وتوسع رقعة التصعيد في المنطقة.

المصدر / وكالات
#العراق #الحشد الشعبي #الحرب على إيران #محافظة الأنبار

