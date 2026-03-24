مئات المسيّرات الروسية تضرب أوكرانيا وسقوط قتلى في عدة مناطق

شهدت أوكرانيا ليلة هي الأعنف منذ أسابيع، بعدما شنت القوات الروسية هجوماً واسعاً بمئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير واسع في عدد من المناطق، وفق السلطات الأوكرانية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا استخدمت في هجومها 392 مسيّرة و34 صاروخاً، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تحييد 365 مسيّرة و25 صاروخاً.

وفي جنوب شرق البلاد، أعلن حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف أن شخصاً واحداً قُتل وأصيب خمسة آخرون جراء قصف بمسيّرات وصواريخ طال مدينة زابوريجيا خلال الليل، ما أدى إلى تدمير ستة مبانٍ سكنية ومنشآت تجارية وبنى تحتية صناعية. ونُشرت صور تُظهر فرق الإطفاء وهي تخمد حرائق في مبانٍ مرتفعة التهمتها النيران.

وفي منطقة بولتافا شرق البلاد، قال الحاكم إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون بعد استهداف مبانٍ سكنية وفندق في هجوم روسي جديد.

أما في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، فقد أعلن مكتب المدعي العام مقتل راكب يبلغ من العمر 61 عاماً إثر استهداف مسيّرة روسية عربة قطار كهربائي كان متوقفاً في محطة بقرية سلاتيني.

وتأتي هذه الهجمات بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عملية روسية واسعة وشيكة استناداً إلى معلومات استخباراتية، في وقت يواصل فيه الطرفان تبادل الضربات دون أي مؤشرات على تهدئة قريبة.

