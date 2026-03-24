القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم 7 منازل في قلنديا

...
عمليات هدم متصاعدة في القدس المحتلة

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات لسبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة، تقضي بإخلائها وهدمها خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا.

وجاءت هذه الإخطارات بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أن المنازل المستهدفة قائمة منذ عشرات السنوات ومأهولة بالسكان.

وتشهد مناطق شمالي القدس المحتلة، لا سيما محيط مخيم قلنديا، اقتحامات إسرائيلية متكررة، تتخللها إغلاقات للطرق ومداهمات، ما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين، وخصوصًا الطلاب والعاملين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة والعدوان على الضفة الغربية المحتلة، أقرت حكومة بنيامين نتنياهو عددا من المشاريع الاستيطانية تهدف لتمزيق أوصال الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة.

وكشفت صحيفة إسرائيلية بأن الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني في قلنديا شمال القدس المحتلة، في وقت كشفت فيه محافظة القدس أن الاحتلال يعتزم بناء منشأة لمعالجة النفايات في المنطقة نفسها مما ينذر بتهجير عشرات العائلات المقدسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة