مستوطنون يحرقون مسكنًا في مسافر يطا

أحرق مستوطنون، فجر يوم الثلاثاء، مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط فؤاد عمور إن المستوطنين الذين يواصلون اعتداءاتهم وجولاتهم الاستفزازية في تجمعات وقرى مسافر يطا، أقدموا على إحراق مسكن المواطن باجس إبراهيم محمد ربعي في قرية التواني.

كما خطّ المستوطنون شعارات عنصرية على الجدران، في تأكيد على استمرار اعتداءاتهم بحق المواطنين.

وحذّر نشطاء من تصاعد هجمات المستوطنين في المنطقة، واستمرار اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدين أهمية تعزيز لجان الحماية والصمود للتصدي لهذه الهجمات.

اقرأ أيضًا: "الجدار والاستيطان": 1965 اعتداءً إسرائيليًا بالضفة خلال فبراير

ومن جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات متصاعدة، يؤكد أن هجمات المستوطنين باتت حرباً مفتوحة تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وفرض واقع خطير؛ مما يستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً.

وتوجه بدران بالتحية إلى الصامدين في كافة المناطق المستهدفة بالضفة، مشيداً بشجاعة الشبان والمجموعات الشعبية التي تتصدى لهجمات المستوطنين وتدافع عن القرى والممتلكات، مؤكداً أن هذه النماذج تمثل خط الدفاع الأول عن الأرض والكرامة، داعيًا إلى توحيد الجهود بين مختلف القوى والفعاليات الشعبية، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد للأهالي في المناطق المستهدفة.



