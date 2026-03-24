طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الثلاثاء، غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ليلا وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائجا.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حيث يستمر الجو وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

المصدر / فلسطين أون لاين