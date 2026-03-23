ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 1039 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1039 شهيدًا، و2876 جريحًا، منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري وحتى اليوم.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 90 آخرين، جراء استمرار الغارات والاعتداءات.

وأشار التقرير إلى تواصل ارتفاع أعداد الضحايا في ظل تصاعد وتيرة العدوان، واستمرار استهداف مناطق متفرقة في لبنان.

وحول أعداد النازحين، ووفقا للتقديرات الرسمية، فقد تجاوز عدد النازحين المسجَّلين مليون نازح، يعيشون ظروفا صعبة، خصوصا ما يتصل بالإيواء وتوفير الاحتياجات الإنسانية.