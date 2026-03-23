موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا في فلسطين 2026

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، يوم أمس الأحد، موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2026.

ووفق القرارات الحكومية، فإن العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2026 سيبدأ فجر يوم السبت الموافق 28 مارس/آذار 2026، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام عند الساعة الثانية فجراً لتصبح الثالثة فجراً.

ويأتي هذا التغيير ضمن النظام الزمني المعتمد في فلسطين والذي يعتمد تقديم الساعة في الربيع وتأخيرها في الخريف بهدف الاستفادة من ساعات النهار لفترة أطول.

كيف يتم تغيير الساعة في التوقيت الصيفي؟

مع بدء التوقيت الصيفي في فلسطين، يتم تعديل الساعة على النحو التالي:

عند الساعة 2:00 فجراً يوم السبت 28 مارس 2026

يتم تقديم الساعة 60 دقيقة

تصبح الساعة 3:00 فجراً بدلاً من 2:00

وبذلك تنتقل فلسطين من التوقيت الشتوي UTC+2 إلى التوقيت الصيفي UTC+3.

ويهدف هذا الإجراء السنوي إلى الاستغلال الأمثل لضوء النهار، وتقنين استهلاك الطاقة الكهربائية، ومواكبة التغيرات الموسمية في ساعات الشروق والغروب.

يؤثر تغيير التوقيت على مختلف مناحي الحياة اليومية، لذا دعت الجهات المعنية المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الانتباه لهذا التغيير لتجنب أي إرباك في المواعيد.