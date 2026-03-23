موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا في فلسطين 2026

23 مارس 2026 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
التوقيت الصيفي في فلسطين 2026 (صورة تعبيرية)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، يوم أمس الأحد، موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2026.

ووفق القرارات الحكومية، فإن العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين لعام 2026 سيبدأ فجر يوم السبت الموافق 28 مارس/آذار 2026، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام عند الساعة الثانية فجراً لتصبح الثالثة فجراً. 

ويأتي هذا التغيير ضمن النظام الزمني المعتمد في فلسطين والذي يعتمد تقديم الساعة في الربيع وتأخيرها في الخريف بهدف الاستفادة من ساعات النهار لفترة أطول.

كيف يتم تغيير الساعة في التوقيت الصيفي؟

مع بدء التوقيت الصيفي في فلسطين، يتم تعديل الساعة على النحو التالي:

  • عند الساعة 2:00 فجراً يوم السبت 28 مارس 2026
  • يتم تقديم الساعة 60 دقيقة
  • تصبح الساعة 3:00 فجراً بدلاً من 2:00
  • وبذلك تنتقل فلسطين من التوقيت الشتوي UTC+2 إلى التوقيت الصيفي UTC+3.

ويهدف هذا الإجراء السنوي إلى الاستغلال الأمثل لضوء النهار، وتقنين استهلاك الطاقة الكهربائية، ومواكبة التغيرات الموسمية في ساعات الشروق والغروب.

طالع المزيد: كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟

يؤثر تغيير التوقيت على مختلف مناحي الحياة اليومية، لذا دعت الجهات المعنية المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الانتباه لهذا التغيير لتجنب أي إرباك في المواعيد.

#التوقيت الصيفي #موعد التوقيت الصيفي #التوقيت الصيفي فلسطين #التوقيت الصيفي في فلسطين #توقيت صيفي 2026

