بدران: هجمات المستوطنين باتت حربًا مفتوحة تستهدف وجود شعبنا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات متصاعدة، يؤكد أن هجمات المستوطنين باتت حرباً مفتوحة تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وفرض واقع خطير؛ مما يستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً.

وأشاد بدران يوم الإثنين، بشجاعة الشبان والمجموعات الشعبية التي تتصدى لهجمات المستوطنين وتدافع عن القرى والممتلكات، مؤكداً أن هذه النماذج تمثل خط الدفاع الأول عن الأرض والكرامة.

وشدد القيادي في الحركة على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز اللجان الوطنية ولجان الحماية الشعبية في كل قرية وبلدة، للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وتعزيز حالة الجهوزية الشعبية في مواجهة هذا الإرهاب المنظم برعاية حكومة الاحتلال المتطرفة.

ودعا إلى توحيد الجهود بين مختلف القوى والفعاليات الشعبية، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد للأهالي في المناطق المستهدفة.