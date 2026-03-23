متابعة/ فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مسكنين من الصفيح وغرفة سكنية، إضافة إلى حظيرة للأغنام، في بادية يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، لوكالات محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الجرفان المحاذية لقرية أم قصة، برفقة آلياتها الثقيلة، ونفذت عمليات هدم طالت بركسين سكنيين، وغرفة مبنية من الطوب، وحظيرة لتربية الأغنام.

وأوضحت، أن المنشآت المهدمة تعود لعائلة المواطن سلامة علي سلامة الأتيمين، وتضم 18 فرداً باتوا جميعاً بلا مأوى، بعد أن أصبحوا في العراء.

في غضون ذلك، هاجم مستوطنون مسلحون، المزارعين ورعاة الاغنام في منطقه الركيز بمسافر يطا واعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد يحيى أبو عرام (35 عاما) بالاختناق بعد رش غاز الفلفل في وجهه من قبل أحد المستوطنين.

كما هاجم مستوطنون تحت حمايه قوات الاحتلال رعاة الاغنام من عائلة عليان عوض في منطقة واد أبو شبان بمسافر يطا واطلقوا باتجاههم قنابل الغاز.