بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزَّة

أفرج جيش الاحتلال، يوم الإثنين، عن 11 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، نقل 11 معتقلاً أُطلق سراحهم، حيث جرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عمل فريقها على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأشارت اللجنة، إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشددة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وفيما يلي أسماء 11 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح، وهم:

1- طه عاطف خضر – جباليا

2- حسن طافش البابا – غزة

3- عزيزي محمد قرقر – جباليا

4- وحيد عوض عصفور – عبسان

5- أحمد عبدالقادر أبو طعيمة – عبسان

6- محمد أحمد الجرجير – جباليا

7- عبدالرحمن عبداللطيف التلباني – دير البلح

8- حسام الدين توفيق البيومي – غزة

9- وسيم محمد غنيم – جباليا

10- محمود عدنان العطار – بيت لاهيا

11- إبراهيم خالد الشامي – بني سهيلا

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

