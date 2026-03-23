18 قتيلا و4713 مصابا في "إسرائيل" منذ بدء الحرب على إيران

23 مارس 2026 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
صاروخ إيراني سقط في عراد بإسرائيل يسفر عن إصابة العشرات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإسرائيلية، الاثنين، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران إلى 4713 مصابا، بينهم 153 حالة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" وحتى الساعة السابعة صباحا اليوم، أُجلي آلاف المصابين إلى المستشفيات، في حين لا يزال 123 شخصا يتلقون العلاج، من بينهم 15 حالة وصفت بالخطيرة، و27 متوسطة، و79 طفيفة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات المسجلة خلال يوم واحد شملت حالتين خطيرتين، وحالتين متوسطتين، و140 حالة طفيفة، إلى جانب 8 حالات هلع.

وفي السياق ذاته، تشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى مقتل 18 إسرائيليا منذ بداية الحرب، وسط تعتيم إعلامي مشدد تفرضه السلطات الإسرائيلية على نتائج الهجمات، مع رقابة صارمة على نشر المعلومات المتعلقة بالخسائر والمواقع المستهدفة.

على صعيد آخر، أعلن البنتاغون مقتل 13 جنديا أمريكيا -منذ بدء العمليات- بينهم 7 قتلوا في هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواعد عسكرية، و6 آخرون لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية في العراق.

كما ارتفع عدد الجرحى في صفوف القوات الأمريكية إلى نحو 200 مصاب، بينهم 10 حالات خطيرة، بينما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، وقد توزعت هذه الإصابات على عدة مواقع في المنطقة تشمل البحرين والعراق والأردن والكويت والسعودية والإمارات "وإسرائيل".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تواصل "إسرائيل" والولايات المتحدة هجماتهما على إيران، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى دمار واسع.

من جانبها، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه "إسرائيل"، إضافة إلى هجمات تستهدف مصالح وقواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة.

المصدر / وكالات
#إيران #الحرب على إيران

