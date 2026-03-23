حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين

شهدت الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الاثنين، تصعيدًا في عمليات الاقتحام والاعتقال من قبل قوات الاحتلال، التي شنت حملات واسعة شملت عدة مدن وبلدات، خاصة في محافظة الخليل، حيث اقتحمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واحتجزت سكانها لساعات قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون قرى فلسطينية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا على الأقل، فيما اعتقل الاحتلال 15 فلسطينيًا بينهم 12 عاملاً خلال اقتحامات متفرقة.

وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 عاملاً قرب منطقة عطروت الصناعية شمال المدينة، كما اعتقلت الكاتبة الصحافية لمى خاطر بعد مداهمة منزلها في الخليل، وفق ما أفاد نادي الأسير. وشملت الاعتقالات أيضًا شابين من بلدة الشيوخ، وشابًا في مدينة حلحول، وعددًا آخر من أحياء الخليل المختلفة، إضافة إلى خمسة شبان في محافظة سلفيت.

وفي اعتداء آخر، اقتحم مستوطنون فجراً مدرسة بلدة حوارة الثانوية للبنين جنوب نابلس، وأنزلوا علم فلسطين ورفعوا العلم الإسرائيلي، وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران باللغة العبرية.

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الاعتداءات التي رافقت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 1133 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11,700 آخرين، واعتقال حوالي 22 ألف شخص، إلى جانب هدم المنازل والتوسع الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

