18 قتيلا و4713 مصابا في "إسرائيل" منذ بدء الحرب على إيران

أسعار النفط تهوي بعد إعلان ترامب تأجيل الهجوم على المنشآت الإيرانية

الصحة: 9 شهداء و 30 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال أيام العيد

خروقاتٌ متصاعدة.. إصابات في قصف الاحتلال شقةً غرب مدينة غزة

"كذاب ومثير للشفقة".. ترامب يهاجم هرتسوغ من أجل نتنياهو

وفدٌ من "حماس" يلتقي رئيس الاستخبارات التركي في إسطنبول

نابلس: مستوطنون يقتحمون مدرسةً ويرفعون علم الاحتلال في حوارة

"حماس": تصعيد العدوان على غزة انتهاك صارخ لوقف النَّار واستغلالٌ لانشغال العالم

إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة في الخليج

حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين

23 مارس 2026 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
...
صعدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال والاقتحام التي شملت عدة بلدات ومدن فلسطينية

شهدت الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الاثنين، تصعيدًا في عمليات الاقتحام والاعتقال من قبل قوات الاحتلال، التي شنت حملات واسعة شملت عدة مدن وبلدات، خاصة في محافظة الخليل، حيث اقتحمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واحتجزت سكانها لساعات قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون قرى فلسطينية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا على الأقل، فيما اعتقل الاحتلال 15 فلسطينيًا بينهم 12 عاملاً خلال اقتحامات متفرقة.

وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 عاملاً قرب منطقة عطروت الصناعية شمال المدينة، كما اعتقلت الكاتبة الصحافية لمى خاطر بعد مداهمة منزلها في الخليل، وفق ما أفاد نادي الأسير. وشملت الاعتقالات أيضًا شابين من بلدة الشيوخ، وشابًا في مدينة حلحول، وعددًا آخر من أحياء الخليل المختلفة، إضافة إلى خمسة شبان في محافظة سلفيت.

وفي اعتداء آخر، اقتحم مستوطنون فجراً مدرسة بلدة حوارة الثانوية للبنين جنوب نابلس، وأنزلوا علم فلسطين ورفعوا العلم الإسرائيلي، وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران باللغة العبرية.

 

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الاعتداءات التي رافقت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 1133 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11,700 آخرين، واعتقال حوالي 22 ألف شخص، إلى جانب هدم المنازل والتوسع الاستيطاني في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
