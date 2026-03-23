ترامب يعلن تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية

23 مارس 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار أوامر بتأجيل جميع الضربات العسكرية التي كانت تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.

جاءت خطوة ​ترامب عقب تهديد إيران بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية وتلك التي ​تزود القواعد الأمريكية ​في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات ‌المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وأكد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة أجرت خلال اليومين الماضيين محادثات مع إيران، وصفها بأنها “جيدة ومثمرة للغاية”، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات تناولت سبل التوصل إلى حل “كامل وشامل” لإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المباحثات بين الطرفين ستتواصل خلال الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أنها تتسم بالعمق والتفصيل والبناء.

وكان مجلس الدفاع الإيراني حذر الاثنين من أن أي هجوم يستهدف الجزر الإيرانية سيواجه برد حاسم يتمثل في زرع الألغام البحرية بكافة طرق الوصول وخطوط الاتصال في الخليج وسواحله، فيما أكد المجلس على أن السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز للدول غير المشاركة في الحرب هو التنسيق المباشر مع طهران.

المصدر / وكالات
متعلقات

