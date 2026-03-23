الصحة: 9 شهداء و 30 إصابة وصلوا مستشفيات غزة خلال أيام العيد

23 مارس 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
وداع شهيد ارتقى بقصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 9 شهداء -منهم 1شهيد متأثر بإصابته- و 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر وحتى اليوم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 687 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,845، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,263 شهيدًا، و 171,944 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

