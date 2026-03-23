نابلس: مستوطنون يقتحمون مدرسةً ويرفعون علم الاحتلال في حوارة

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، مدرسة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا مدرسة ذكور حوارة الثانوية على الشارع الرئيس للبلدة، وقاموا بإزالة العلم الفلسطيني، ووضعوا مكانه علم الاحتلال الإسرائيلي أعلى المدرسة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المدرسة.

ومن جهتها، اعتبرت وزارة التربية والتعليم العالي أن اقتحام مدرسة حوارة الثانوية للبنين في مديرية جنوب نابلس من عصابات المستوطنين، ورفع علم الاحتلال داخل حرمها، وخط شعارات معادية على جدرانها، يُشكل انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية واعتداءً على البيئة التربوية الآمنة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدارس والطلبة والكوادر التربوية، بما يهدد استقرار العملية التعليمية ويؤثر على حق الطلبة في التعلم ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وأكدت ضرورة حماية المؤسسات التعليمية من مثل هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها، بما يكفل صون كرامة الطلبة والمعلمين والحفاظ على استمرارية التعليم.

وشددت على مواصلة جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز صمود المدارس والطلبة، وترسيخ حقهم في التعليم الحر والآمن رغم التحديات والانتهاكات المتواصلة.

