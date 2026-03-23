إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة في الخليج

23 مارس 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
ذكر البيان الإيراني أن أي محاولة لمهاجمة سواحلها أو جزرها ستؤدي إلى استخدام أنواع مختلفة من الألغام البحرية

هدد إيران اليوم الاثنين بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية في حال وقوع هجوم على سواحلها وجزرها الجنوبية، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية عن مجلس الدفاع الإيراني.

وذكر البيان أن أي محاولة لمهاجمة السواحل أو الجزر ستؤدي إلى استخدام أنواع مختلفة من الألغام البحرية، بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل، محذراً من أن ذلك قد يضع الخليج بأكمله في وضع يشبه مضيق هرمز لفترة طويلة، مستشهداً بفشل أكثر من مئة كاسحة ألغام في الثمانينيات في إزالة عدد محدود من الألغام البحرية.

وأشار مجلس الدفاع إلى أن الدول غير المشاركة في النزاع يمكنها المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، في ظل تصاعد التوترات بعد أن درست الولايات المتحدة خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الرئيسي، للضغط على طهران لإعادة فتح المضيق أمام جميع السفن.

المصدر / رويترز
#الخليج العربي #مضيق هرمز #الحرب على إيران #ألغام بحرية

