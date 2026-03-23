الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته وارتفاع توقعات النفط

واصلت الأسواق العالمية تقلباتها بفعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بهبوط الذهب إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين رفعت بنوك ومؤسسات مالية كبرى توقعاتها لأسعار النفط خلال 2026 و2027.

فقد انخفض الذهب بأكثر من 6%، مسجلاً 4217.08 دولاراً للأونصة في السعر الفوري، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أبريل/نيسان إلى 4194.40 دولاراً، بعد أسوأ أداء أسبوعي للمعدن منذ فبراير/شباط 1983، مع تصاعد المخاوف من التضخم وزيادة رهانات رفع الفائدة عالمياً.

وفي المقابل، بقيت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل بفعل تهديدات إيران لمواقع الطاقة والملاحة في الخليج ومضيق هرمز. ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت إلى 85 دولاراً، فيما توقع جيه.بي مورغان متوسطاً عند 100 دولار للبرميل في الربع الثاني قبل تراجعه إلى 80 دولاراً بنهاية العام.

كما عدلت مؤسسات أخرى توقعاتها، من بينها ستاندرد تشارترد، بنك أوف أمريكا، باركليز، إتش.إس.بي.سي، إيه.إن.زد وماكواري، حيث توقعت الأخيرة وصول الأسعار إلى 150 دولاراً إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لأسابيع، فيما رجحت يو.بي.إس ارتفاع النفط إلى 120 دولاراً أو أكثر مع استمرار اضطراب الملاحة.

المصدر / الجزيرة نت