إحراق مركبات تابعة لمنظمات يهودية في بريطانيا

23 مارس 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن أربع سيارات إسعاف تابعة لـ "هاتزولا"، وهي منظمة يهودية تطوعية، تعرضت لإحراق متعمد فجر الاثنين في منطقة لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان إن فرقها هرعت إلى جولدرز جرين بعد تلقي بلاغات عند الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن تحقيقاً فُتح وأن العناصر ما زالوا ينتشرون في الموقع.

من جانبها، أوضحت فرقة إطفاء لندن أنها دفعت بست عربات إطفاء و40 رجل إطفاء للسيطرة على النيران، لافتة إلى أن انفجار أسطوانات غاز داخل سيارات الإسعاف أدى إلى تحطم نوافذ مبنى سكني قريب، دون تسجيل إصابات.

وتم إخماد الحريق بالكامل عند الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش.

وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع الهجمات التي تستهدف يهوداً ومؤسسات يهودية في عدة دول، مع شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وقال مارك غاردنر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Community Security Trust"، إن الحادث "يشبه هجمات الإحراق المتعمد الأخيرة في مدن أوروبية مثل لييج وروتردام وأمستردام".

المصدر / رويترز
