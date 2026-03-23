بينهم كاتبة صحفية.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الاثنين، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 13 مواطنًا، بينهم كاتبة صحفية، تركزت غالبيتها في محافظة الخليل.

في محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين، بينهم الكاتبة الصحفية والأسيرة المحررة لمى خاطر، إلى جانب كل من: محمد هشام الهيموني، وشادي برقان، وعادل محمد الجعبري، ومعن نايف البدوي، ومعتصم عقل، وليث حلايقة، وحسني أحمد السقاوي.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحام المدينة، وهم: غسان الحلبي، وعبدالله القزق، وأوس عبد يونس، وعلاء الأسمر، وضياء الأسمر.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال، خاصة بحق الصحفيين والأسرى المحررين، يعكس استمرار سياسة الاستهداف الممنهج لكافة فئات الشعب الفلسطيني، في إطار محاولات الاحتلال كسر الإرادة الشعبية والتضييق على الحريات.

