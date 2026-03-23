إيران: شهداء في خرم أباد وحرس الثورة يؤكد عزمه الرّد في حال استهداف محطات الطاقة

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24 يستمر التصعيد والقصف المتبادل، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الصاروخية الـ75، مؤكدًا عزمه الرد إن نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بالاعتداء على محطات الطاقة.

العدوان على إيران

وأفاد مسؤول أمني في محافظة لرستان، بارتقاء 6 شهداء وإصابة 43 آخرين وتدمير 4 منازل في عدوان استهدف فجراً منطقة سكنية في خرم آباد غرب إيران.

وأكدت وكالة مهر الإيرانية ارتقاء شهيد وإصابة آخر في قصف أمريكي إسرائيلي على برج الإرسال الإذاعي لمركز بندر عباس جنوبي إيران.

عمليات الحرس الثوري

أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران، عزم طهران الرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتداء على محطات الطاقة في البلاد، لتحقيق الردع.

وقال الحرس في بيان إن ترامب هو من هدد بمهاجمة محطات الكهرباء في البلاد، ومن الطبيعي أن الهجوم عليها سيعطّل العديد من الخدمات الإنسانية كالمستشفيات ومراكز الإسعاف وشبكة المياه ومحطات التحلية "وهو عمل غير إنساني أبداً"، واصفاً ترامب بـ"الإرهابي".

وأضاف الحرس: "ما قمنا به هو إعلان قرارنا أنه في حال تم الهجوم على محطات الكهرباء، فإن إيران سترد بالمثل عبر استهداف محطات الكهرباء للكيان المحتل ومحطات الكهرباء في دول المنطقة التي تزود القواعد الأميركية بالكهرباء، بالإضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية والطاقة التي يملك الأميركيون حصصاً فيها".

ونعت الحرس ترامب بـ "الكاذب وقاتل الأطفال"، الزاعم أن حرس الثورة يعتزم استهداف محطات تحلية المياه في المنطقة وتعريض شعوب هذه الدول للمعاناة.

وأردف الحرس أن الجيش الأميركي المعتدي هو من بدأ الحرب بقتل الأطفال والمدارس، وحتى الآن استهدف 5 من البنى التحتية للمياه بما في ذلك محطة تحلية المياه في جزيرة "قشم"، بينما حرس الثورة لم يقم بمثل هذا العمل حتى الآن.

وأكد الحرس العزم على الرد على أي تهديد بنفس المستوى الذي يحقق توازن الردع، مخاطباً أعداء بلاده بالقول: "استهدفتم مستشفياتنا ولم نرد بالمثل، استهدفتم مراكز الإسعاف لدينا ولم نفعل ذلك بالمثل، استهدفتم مدارسنا ولم نفعل ذلك بالمثل.. لكن إذا استهدفتم الكهرباء، سنستهدف الكهرباء".

