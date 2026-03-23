طقس فلسطين: زخات متفرقة من الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الاثنين، غائماً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائجا.

الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

كما حذرت خلال فترة تأثر البلد بالمنخفض الجوي يومي الأربعاء والخميس من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين