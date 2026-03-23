خروقاتٌ متصاعدة.. إصابات في قصف الاحتلال شقةً غرب مدينة غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، بالإضافة لانتهاكاته المتصاعدة للبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وفي آخر التطورات، أصيب مواطنون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في عمارة التاج بشارع اليرموك غرب مدينة غزة

وأعلن الإسعاف والطوارئ انتشال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك.

وقبل ساعات، نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني ثلاثة من ضباط الشرطة ومنتسبيها الذين ارتقوا بقصف من طائرات الاحتلال لمركبة شرطة في مخيم النصيرات.

وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال المستمرة بارتكاب المجازر بحق ضباط وعناصر الشرطة واستهدافهم وهم على رأس عملهم وهم يقدمون الخدمة للمواطنين.

وطالبت وزارة الداخلية مجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم هذا السلوك الإجرامي للاحتلال.



