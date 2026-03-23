إيران: يمكن لسفن الدول التي لم تشارك في الهجمات علينا العبور من "هرمز"

23 مارس 2026 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
إيران تواصل إغلاق مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السفن التابعة للدول التي لم تشارك في الهجمات على إيران "يمكنها العبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع طهران".

وفي بيان نشرته الأحد، قالت الخارجية الإيرانية إنه لن يُسمح للسفن المرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة بالمرور عبر مضيق هرمز.

وأوضح البيان، أن السفن التابعة للدول التي لم تشارك في الهجمات على إيران "يمكنها العبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وشدد على أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تتحملان المسؤولية عن أي مخاطر أمنية قد تنشأ في مضيق هرمز.

وأكد البيان، على ضرورة إنهاء الهجمات العسكرية لضمان تحقيق الأمن الدائم في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن “مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول باستثناء تلك التي تهاجم الأراضي الإيرانية”.

وأضاف بزشكيان، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس": "سنرد على التهديدات في الميدان بشكل ساحق".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل". كما تشن إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية.

المصدر / وكالات
#إيران #سفن #مضيق هرمز #الحرب على إيران

