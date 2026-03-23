مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال بثنائية أوريلي ويتوج بكأس الرابطة

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه 2 / صفر على أرسنال، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وارتدى نيكو أوريلي ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدفي مانشستر سيتي في غضون أربع دقائق فقط، حيث افتتح التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وعجز أرسنال عن العودة للمباراة خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليفشل مجددا في التتويج باللقب، الذي حصل عليه في موسمي 1986 / 1987، و1992 / 1993، لتواصل تلك البطولة في تكريس عقدتها للفريق اللندني، الذي كان يحلم بالحصول على الرباعية التاريخية (الدوري الإنكليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس إنكلترا، كأس الرابطة)، خلال الموسم الحالي.

وكان هذا هو النهائي السابع الذي يخسره أرسنال في كأس الرابطة والرابع على التوالي، لتظل تلك المسابقة عصية عن النادي العريق حتى إشعار آخر.

في المقابل، يأتي هذا التتويج، ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خروج فريقه من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، وابتعاده بشكل كبير عن التتويج بلقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم، في ظل تأخره بفارق 9 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، وإن كان لعب مباراة أقل من منافسه.

