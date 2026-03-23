إعلام عبري: "إسرائيل" قد تصدق على مبنى دائم للسفارة الأمريكية في القدس

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد تصدق على تخصيص أرض لبناء مجمع دائم للسفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه من المتوقع أن توافق الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء، على تخصيص أرض لإنشاء مجمع سفارة أمريكية دائم في القدس.

واعتبرت أنه “بهذا، تُستكمل عملية نقل السفارة إلى القدس”.

وادعت الصحيفة العبرية، أن ذلك “يُمثل خطوة نحو ترسيخ الوجود الدبلوماسي الأمريكي في المدينة”.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، قالت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، إن “الولايات المتحدة ستقوم باستئجار نحو 31 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأرض في معسكر اللنبي القديم في القدس، بهدف إنشاء مجمع سفارة دائم، مقابل مبلغ رمزي قدره دولار واحد سنويا، لمدة 99 عاما”، على حد قولها.

ويقع المقر المؤقت للسفارة الأمريكية في القدس أيضا، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعتباره القدس “عاصمة لـ"إسرائيل” ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار موجة تنديد بالعالم العربي والإسلامي.

كما تم نقل السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" إلى المدينة، فيما يتمسك الفلسطينيون بشرقي القدس عاصمةً لدولتهم المأمولة.

