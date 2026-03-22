الاحتلال يفرج عن 19 معتقلًا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن عدد من المعتقلين من قطاع غزة.

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عددًا من المعتقلين الفلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال (19 أسيرًا)، وهم:

1- جهاد ناصر حافظ سلمان – سكان بيت لاهيا

2- سامي سليمان سلمان أبو ستة – خانيونس

3- أحمد بشير محمد نصر – جباليا

4- ماهر عبدالله صالح العطوي – التفاح

5- محمود إسماعيل علي غبن – بيت لاهيا

6- ناهض أحمد الفجم – خانيونس

7- صالح أيوب صالح العطوي – الشيخ عجلين

8- خليل إبراهيم سلامة الجبالي – الزيتون

9- عيد عيد محمد نبهان – جباليا

10- عمر سليم محمد الربايعة – الزوايدة

11- رمضان عوض رمضان النجار – جباليا

12- محمود عودة راضي زمقاط – خانيونس

13- علاء زكريا حسني كحيل – غزة

14- خليل إبراهيم عرفة زرندح – غزة الدرج

15- كرم أحمد كامل الهندي – خانيونس

16- أحمد محمد أحمد الشاعر – خانيونس

17- أشرف محمد حسن زمقاط – خانيونس

18- فارس أحمد محمود الشاعر – خانيونس

19- غسان روحي محمود عقل – جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين