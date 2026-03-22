الاحتلال يُفرج عن الأسير إبراهيم أبو مخ بعد اعتقال دام 40 عاما

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن الأسير إبراهيم أبو مخ من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل عام 48 بعد 40 عامًا من الأسر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، إن الإفراج عنه يأتي بعد "مسيرة طويلة من المعاناة والصمود داخل المعتقلات"، مشيرة إلى أنه من أقدم الأسرى الذين قضوا عقودا في السجون.

وأضافت أن أبو مخ، عانى خلال اعتقاله من ظروف إنسانية صعبة "شملت العزل والإهمال الطبي".

وبحسب بيانات سابقة للهيئة، فإن أبو مخ (65 عاما) من بلدة باقة الغربية (شمال)، وتنقل بين عدة سجون ومستشفيات خلال فترة اعتقاله.

واعتُقل عام 1986 بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في خطف وقتل جندي إسرائيلي، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد خُفف لاحقا إلى 40 عاما، وفق مركز رؤية للتنمية السياسية (غير حكومي).

ومطلع مارس/ آذار الجاري، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500، بينهم 79 أسيرة و350 طفلا، وفق معطيات هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

