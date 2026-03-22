فصائل المقاومة: الاحتلال يواصل خرق وقف اطلاق النار ويمعن في جرائمه

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه وخرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار ويمعن في إرتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته.

وأكدت الفصائل في بيان لها، الأحد، أن القصف الإسرائيلي الإجرامي على مخيم النصيرات الذي إستهدف الشرطة الفلسطينية المدنية وارتقى اثره ثلاثة من الشهداء هو إستمرار للمحاولات الإسرائيلية البائسة لبث الفوضى وإشاعة أجواء الخوف وعدم الأمان والاستقرار وتعبر عن الوجه الدموي الحقيقي لاستمرار الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة.

وشددت على أن إستمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار سياسة صهيونية مفضوحة للتخلص من كل إلتزاماته من إتفاق وقف إطلاق والنار.

وذكرت أن الخروقات والجرائم المتواصلة و المتصاعدة تستدعي تحركت حقيقياً وفاعلاً وعاجلاً من الوسطاء والضامنين لوقف إطلاق النار لالزامه بالإتفاق ووقف جرائمه وعمليات الاستهداف المتكررة للمدنيين الأبرياء وللمؤسسات المدنية في القطاع.

وأعلنت عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب الشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية في غزة أمام الهجمة الفاشية الشرسة التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال.

