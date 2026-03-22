إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم

أعلنت إيران، الأحد، أنها حوّلت عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وأنها ستستخدم أنظمة أسلحة أحدث وأكثر تطوراً لمواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء علي عبد الله، قائد مقر خاتم الأنبياء، الوحدة المسؤولة عن العمليات القتالية في القوات المسلحة الإيرانية.

وقال عبدالله في هذا الصدد: “لقد تحوّلت عقيدة القوات المسلحة من الدفاع إلى الهجوم، وعدّلت تكتيكاتها الحربية وفقاً لذلك”.

وأردف: “لقد أدرك الأعداء المذنبون بالفعل، جوانب معينة من قدرات إيران في ساحة المعركة، وسيستمر هذا التطور. سنخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة، وسنُربك حسابات العدو بأسلحة أحدث وأكثر تطوراً”.

كما رد عبدالله بشكل غير مباشر على مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهم دمروا منشآت إنتاج الأسلحة الإيرانية.

وقال في هذا الخصوص: “العلماء الشباب يواصلون إنتاج معدات وأسلحة متطورة من شأنها أن تربك حسابات العدو تماماً”.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران، شنّها هجمات بصواريخ ومسيرات انتحارية على قواعد عسكرية ومراكز أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد أمريكية في المنطقة ومخابئ تابعة لجماعات انفصالية في شمال العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بشأن الموجة الرابعة والسبعين من "عملية الوعد الصادق 4".

وذكر البيان أن "قواعد عسكرية ومراكز أمنية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون ورمات غان في إسرائيل قد دُمرت بصواريخ خيبر شيكن وقادر وخرمشهر-4".

وأضاف البيان أنه تم استخدام صواريخ "عماد" و"فاتح" و"قيام"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية، في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية التابعة للولايات المتحدة في السعودية، وكذلك ملاجئ جماعات انفصالية في شمال العراق، بحسب قوله.

وأصيب 15 شخصا، الأحد، إثر سقوط شظايا صواريخ إيرانية بمناطق متفرقة وسط "إسرائيل"، ضمن رد طهران العسكري على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل منذ 28 فبراير/ شباط الماضي على إيران

وقال الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، إن 15 شخصا أصيبوا بجراح متوسطة وطفيفة جراء سقوط “شظايا صاروخية” في 7 مواقع بالمنطقة الوسطى.

ومنذ 28 فبراير، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة هجمات على إيران، تسببت بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه "إسرائيل". كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية.

