غياب صلاح والشناوي الأبرز في قائمة الفراعنة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق المختارة لمعسكر مارس/آذار والذي ينطلق 22 مارس/آذار ويتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس/آذار الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وشهدت القائمة استبعاد محمد صلاح قائد الفراعنة للإصابة وكذلك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز مع ظهور أول لمحمد عبدالمنعم بعد تعافيه من الإصابة وهيثم حسن المحترف بالدوري الإسباني.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن القائمة ضمت في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود حسن تريزيغيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وإسلام عيسى.

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد، وناصر منسي.

