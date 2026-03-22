منتخب العراق في المكسيك لأجل حلم مونديال 2026

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أم الفحم بزعم التخطيط لهجوم مسلح

البنزين يقفز 32% في أمريكا منذ بدء الحرب على إيران

العيد في غزة.. طفولة عالقة بين الخيام والركام

صاروخ أمريكي وراء انفجار البحرين وإصابة المدنيين وليس هجوم إيراني

صواريخ إيران تمطر وسط وجنوب "إسرائيل".. وخاتم الأنبياء يتوعد بالمزيد

عيد بلا بهجة.. ارتفاع أسعار الفسيخ يحرم الغزيين طقسهم التقليدي

العملات الرئيسية تنتعش والدولار يسجل أكبر هبوط منذ يناير

مقتل مستوطن في الجليل وحزب الله يوسّع عملياته ضد المواقع الإسرائيلية

منتخب العراق في المكسيك لأجل حلم مونديال 2026

22 مارس 2026 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
...
منتخب العراق (أرشيف)

وصلت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، فجر اليوم الأحد، إلى مدينة مونتيري المكسيكية، تأهباً لخوض غمار الملحق العالمي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء وصول "أسود الرافدين" بعد رحلة جوية طويلة وشاقة استغرقت 19 ساعة و25 دقيقة، بدأت من العاصمة الأردنية عمان وتخللت الرحلة محطة توقف في لشبونة بالبرتغال، قبل مواصلة الرحلة نحو الأراضي المكسيكية.

وسيباشر المنتخب، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، معسكره التدريبي الأخير بصفوف مكتملة بعد التحاق المحترفين، تمهيداً للمواجهة المصيرية المقررة في 31 آذار/مارس الجاري.

وينتظر المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام لتحديد هوية خصمه في نهائي "المسار الثاني" للملحق.

ويسعى العراق من خلال هذه الموقعة إلى خطف بطاقة العبور المونديالية والعودة إلى المحفل العالمي بعد غياب دام 40 عاماً منذ مشاركته التاريخية الأولى عام 1986، والتي أقيمت أيضاً على الأراضي المكسيكية.

قائمة المنتخب العراقي للملحق العالمي:

حراسة المرمى: كميل سعدي، أحمد باسل، فهد طالب.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد حسن مكنزي.

خط الوسط: زيدان إقبال، أمير العماري، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، حسن عبد الكريم، ماركو فرج،

خط الهجوم: أيمن حسين، علي جاسم، مهند علي، علي الحمادي، علي يوسف.

المصدر / وكالات
متعلقات

الأكثر قراءة